Горняк22: «Особенно крут»: алтайский фотограф заснял восход Юпитера

Юпитер Фото: instagram.com/grad.i.ent/

Фотограф рассказал, что в прошлом году уже делал подобный снимок, однако сейчас у него мощнее объектив, а, значит, Юпитер получился на 50% больше

Алтайский фотограф, который публикует свои снимки под ником grad.i.ent, снял восход Юпитера и его спутники. Кадры он разместил на своей странице в Instagram.

«Август – отличное время для всяких астрономических штук, поэтому я опять объявил охоту на планеты-гиганты. Позавчера повезло снова щёлкнуть восход Юпитера с его спутниками в алтайских горах. Да, это не Луна, которая всем уже надоела. Это Юпитер, и его главные спутники: Ганимед, Европа, Ио и Каллисто», – написал он.

Фото сделаны с территории села Топольное Солонешенского района. По словам фотографа, в эти дни Юпитер максимально близок к Земле, а значит «особенно крут».

Ранее сообщалось, что барнаульский фотограф смог заснять космический «поезд» Илона Маска.

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