Горняк22: Обрушение: в Алтайском крае может почти вдвое сократиться производство муки

Зерно Фото: Анна Меньшикова

Зернопереработчиков региона, производящих муку, «подкашивает» конкуренция с зернотрейдерами и ужесточившиеся условия выхода на внешние рынки

В Алтайском крае стремительно падают объемы производимой муки – одного из брендов региона. В первом полугодии 2021 года производство снизилось на 11,3% к такому же периоду прошлого года. А за последние десять лет падение может составить и вовсе 40%.

По данным Алтайпищепрома, мощности перерабатывающих предприятий края позволяют выпускать 1,4 млн тонн муки. В 2020 году не произвели и 1 млн (983,4 тыс.). За январь – июнь текущего года изготовили меньше половины и от этого объема. Участники рынка не исключают, что за год произведут лишь 800 тыс. тонн.

Официально в Алтайпищепроме заявляют о 10-процентном сокращении объемов производства с 2016 года.

Эксперты называют несколько основных причин грустного тренда.

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«Бьют ценой»: борьба с зернотрейдерами

В 2020 году Алтайский край накрыла засуха. Валовой сбор зерна сократился на 14%. Цены на него взлетели. При этом зернотрейдеры, нацеленные на вывоз непереработанных злаков, «перебивали» предложение алтайских переработчиков, рассказал «Толку» Сергей Маслов, председатель совета директоров Третьяковского и Коротоякского элеваторов. В результате значительно больший объем зерна «уехал» за пределы региона.

Этому способствовали и льготные тарифы, введенные постановлением Правительства РФ № 406. «Это поддержало доходность сельхозпроизводителей, но способствовало резкому снижению объемов переходящих запасов зерна, которые на конец 2020 года составили 4 млн 46 тыс. тонн, что на 8,5% ниже уровня конца 2019 года», – объяснили «Толку» в Алтайпищепроме.

В ведомстве подтвердили, что борьба переработчиков на конкурентном российском рынке муки с зернотрейдерами «отрицательно сказывается на рентабельности мукомольного производства».

При этом, говорит Сергей Маслов, рентабельность именно по муке минусовая с начала 2020 года.

«На зернотрейдеров ничто и никто не давит при формировании цены. Мы же ограничены ценой на хлеб, в себестоимости которого 80% – мука», – говорит эксперт.

По его словам, хлебопеки просто не берут муку по более высокой цене, так как находятся под пристальным присмотром государства.

Собственно, сложности с ценообразованием стали одной из причин ухода с рынка части мукомольных предприятий. А зернотрейдеры, купившие мощности элеваторов, говорит Маслов, идти в переработку не хотят – это дороже: больше оборудования, сотрудников и т. д.

В Алтайпищепроме «Толку» сообщили, что рентабельность зерноперерабатывающей отрасли в целом остается очень низкой. По итогам 2020 года у ключевых предприятий региона она составляет от 1 до 5%.

Замуровали, демоны: падение экспорта

На предприятия Алтайского края, по данным Алтайпищепрома, по-прежнему приходится 49% производства муки в Сибири. Однако с вывозом продукта за ее пределы все стало гораздо хуже.

В ведомстве подчеркивают: до 2019 года Алтайский край мог похвастаться тем, что из него вывозится больше муки и круп, чем непереработанного, а следовательно, более «дешевого» зерна. Но два года назад эта тенденция «сломалась».

Это «во многом связано с существующими тарифными и нетарифными барьерами, которые делают нашу продукцию менее конкурентоспособной на международных рынках», заявили в Алтайпищепроме.

Сергей Маслов объясняет: раньше край вывозил большой объем муки в страны Средней Азии: Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и т. д. Но затем Казахстан, интенсивно развивающий свою переработку, поставил заградительный барьер – тариф на перевозку муки в стране по железной дороге для российских производителей стал в шесть раз выше, чем для внутренних предприятий. Это подкосило прежние объемы поставок.

Кроме того, некоторые российские регионы в европейской части страны также стали активно производить муку, и конкурировать с ними на фоне растущих ж/д тарифов стало крайне сложно.

«Таким образом, нам остаются Зауралье и Дальний Восток», – резюмирует Маслов.

Выходом может стать наращивание поставок в Китай. Но и тут есть сложности. Решить их могут только федеральные власти.

«Мы неоднократно обращались в Правительство РФ с просьбами оказать содействие в снижении импортных пошлин и увеличения квот на ввоз пшеничной муки в Китай, внести в перечень продукции, разрешенной к ввозу в Китай, ржаную муку, гороховую, пшенную и манную крупы. К сожалению, до настоящего времени действенных мер по решению данных вопросов не приняли», – сообщили «Толку» в Алтайпищепроме.

Тем не менее алтайская мука экспортируется. Из всей продукции зернопереработки, проданной из региона за границу в 2020 году, четверть составляла мука. Однако рост показателей происходит в основном за счет круп.

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