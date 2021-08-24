Горняк22: Новые «Елки» выйдут на большие экраны в середине декабря

Кадр из фильма Фото: Елки

Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом

В регионах России начались съемки восьмой части новогодней комедии «Елки», сообщает РИА «Новости». В частности, новую часть будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и др. В прокат она выйдет 16 декабря

Новые «Елки» традиционно будут состоять из нескольких новелл. Интересно, что все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Актерский состав восьмой части пока не раскрывается.

Режиссером фильма станет Антон Богданов, который уже работал над предыдущими частями франшизы. Также вместе с ним над фильмом будут работать молодые кинематографисты Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий и др.

Проект «Елки» собрал в прокате более 6 млрд рублей, все семь частей проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов.

Ранее сообщалось, что Антон из «Реальных пацанов» ушел с ТНТ и стал режиссером.

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