Горняк22: Житель алтайского села убил жену, приревновав к соседу

Ссора. Пара. Конфликт Фото: pexels.com

Мужчина вернулся домой, однако его супруги там не было. Тогда он узнал, что она в пьяном виде спит у соседа, и пошел разбираться

44-летний житель Троицкого района пойдет под суд за убийство жены, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, мужчина проживал вместе с гражданской супругой более десяти лет. Вместе они воспитывали дочь. В июне сожитель приехал домой, но возлюбленной там не оказалось. Узнав, что жена спит у соседа, забрал ее и дома стал сильно избивать, а впоследствии задушил женщину удавкой.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Теперь решение по этому делу вынесет суд.

Ранее сообщалось, что житель Рубцовска приревновал соседа к жене и убил его в пьяной ссоре.

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