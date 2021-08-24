Горняк22: «Как будто нашел портал»: Алексей Смертин побил личный рекорд на ультрамарафоне

Алексей Смертин Фото: readfootball.com

На ультрамарафоне известный барнаулец побил свой собственный рекорд – ранее его максимальный забег не превышал 42 километров

Барнаульский футболист и советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин принял участие в ультрамарафоне Elton Ultra, который прошел в Волгоградской области. Об этом сообщает сайт Elton-Ultra.

Всего участникам предложили две трассы – на 201 и 90 км. Смертин бежал марафон на 90 км.

«Я преодолел дистанцию длиннее в два раза. Я счастлив и доволен! Тяжело было сначала, по ощущениям – как будто я нашел портал. Абстрагировался от своего тела и смотрел на него со стороны, и сразу стало легче. Это удивительное ощущение», – рассказал он.

Смертин признался, что до этого его максимальный забег составлял 42 км.

Ранее сообщалось, что уроженец Барнаула Алексей Смертин выиграл Байкальский ледовый марафон, считающийся одной из самых жестких гонок в мире.

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