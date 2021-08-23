Горняк22: Алтайские ученые обучили нейросеть диагностировать рак без операции

Процессор. Компьютер. Данные Фото: pixabay.com

На снимках туберкулез и онкология выглядят одинаково, а новая методика позволяет определить конкретное заболевание с вероятностью до 80%

Метод диагностики заболеваний легких с помощью нейросети разработали ученые в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС.

По словам профессора АлтГТУ Сергея Леонова, программа способна анализировать снимки пациентов по выделенным точкам, определяя плотность при разных заболеваниях. Методика позволяет определить конкретный недуг с вероятностью от 75 до 80% – речь идет не только об онкологии, но также о туберкулезе и пневмонии.

Таким образом, больного можно будет освободить от таких небезопасных и дорогостоящих диагностических процедур, как оперативное вмешательство и компьютерная томография.

В будущем инструмент можно будет применять и для диагностики других органов.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайские ученые нашли «прорывной» способ диагностики инфекций и рака.

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