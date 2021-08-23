Горняк22: 267 человек заразились COVID-19 в Алтайском крае за сутки, 25 умерли

Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова

С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае превысило 68 тысяч, умерли свыше 4,4 тысячи

267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Об этом 22 августа сообщает оперштаб региона.

За это время умерло 25 человек, в том числе непосредственно от COVID-19 – 22. Выздоровели 126 пациентов.

Новые случаи

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Барнауле – 79, Бийске – 29, Рубцовске – 11, Благовещенском районе – 7, Заринске – 6, Камне-на-Оби, Волчихинском, Егорьевском, Табунском, Тальменском районах – по 5 человек.

В госпиталях

на лечении – 3105 человек (+22)

тяжелобольных – 825 (+28)

подключены к аппаратам ИВЛ – 199 (-17)

резервных коек – 1475

Ковидная статистика

Общее число заболевших инфекцией составляет 68 119 человек, в том числе 4 740 детей. Выздоровели 52 008 человек. Умерло 4 483 человека, в том числе от COVID-19 – 3 396 человек.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае из-за ковида школьные линейки пройдут на свежем воздухе.

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