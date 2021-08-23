Горняк22: Солиста «Пошлой Молли» задержали за дебош на концерте в Геленджике

Кирилл Бледный Фото: instagram.com/dropbled

Якобы под конец шоу в концертном зале «Олимпия» музыкант решил позвать на сцену поклонников, в результате началась давка

Солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного задержали за пьяный дебош на концерте в Геленджике. Об этом 22 августа сообщает телеграмм-канал Mash.

По данным источника, срок задержания составляет двое суток.

Накануне группа выступала в концертном зале «Олимп». Якобы под конец шоу музыкант решил позвать на сцену поклонников, в результате началась давка.

После инцидента музыкант заявил, что ему угрожают. Полицейские отвезли его на медосвидетельствование, однако повреждений у артиста зафиксировано не было.

Ранее «Толк» сообщил о том, что февральский концерт «Пошлой Молли» в Барнауле прошел в забитом зале.

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