Горняк22: Голого мужчину заметили гуляющим по улице Барнаула

Голый мужчина Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Абсолютно нагой человек довольно мощной комплекции прошагал по тротуару в неизвестном направлении, удивив проезжающих мимо велосипедистов

В Барнауле заметили голого мужчину, который шел по одной из улиц. Кадры с нудистом появились в соцсетях.

Утверждается, что съемку сделали 21 августа на Змеиногорском тракте.

«Вчера катались на велосипеде, и тут это «чудовище» проходит со стороны санатория «Барнаульский», – рассказал автор видео.

В комментариях пользователи с юмором предположили, что в Барнаул прибыла новая модель Терминатора из одноименного культового фильма.

Ранее «Толк» сообщал о том, что барнаулец с голым торсом и топором в руках пришел в супермаркет «Мария-Ра».

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