Горняк22: В Барнауле без вести пропала 19-летняя девушка в домашних тапках

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В Барнауле без вести пропала 19-летняя Любовь Кряхтунова, сообщает «Лиза Алерт». Известно, что 20 августа она ушла из дома в неизвестном направлении. Ситуацию осложняет тот факт, что пропавшая дезориентирована.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза зеленые.

Одежда: сине-серая кофта, черные штаны, зеленые домашние тапки.

Примечательно, что ее ищут уже не первый раз. Так, ранее в мае волонтеры уже объявляли о поиске пропавшей.

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