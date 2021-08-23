Горняк22: Автомобиль залетел на «гору» и перевернулся в Индустриальном районе Барнаула
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
На месте аварии работали сотрудники ДПС и скорой помощи. Судя по опубликованным кадрам, транспортное средство получило серьезные повреждения
Вечером 22 августа в Барнауле на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта произошло серьезное ДТП – перевернулась легковушка, сообщает «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, залетел на пригорок возле остановки и скатился на крышу. Предварительно известно, что в результате ДТП никто серьезно не пострадал, водитель получил секущую рану лица.
Один из свидетелей аварии предположил, что водитель мог уходить от столкновения с пешеходом.
Ранее сообщалось, что в Барнауле байкер сбил женщину и ребенка на переходе.