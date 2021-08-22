Горняк22: Полиция поймала воров, забравшихся в ювелирный Барнаула через дыру в стене

Полиция Фото: pixabay.com

Подозреваемые скрывались в Новосибирске — в руки полиции попали три из четырех предполагаемых преступника. Золота при них не оказалось

Полиция задержала воров, которые обокрали ювелирный отдел в Барнауле через дыру в стене торгового центра. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ресурса, троих из четырех злоумышленников поймали в Новосибирске. Их сообщника еще ищут.

Награбленного у молодых людей не обнаружили. По словам собеседника газеты, воры вряд ли вернут украшения, поскольку это никак не повлияет на приговор.

В ночь на 9 июля четверо молодых людей пробрались на первый этаж барнаульского ТЦ «Лето» через проделанную в обшивке здания дыру и обчистили отдел с ювелирными украшениями – предположительно, на сумму около 6 млн рублей. По данным полиции, ворам – по 20 лет, они действовали по наводке.

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