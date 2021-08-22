Горняк22: 60 кг насвая изъяли в аэропорту Барнаула с начала года

Багаж Фото: pixabay.com

Совершеннолетний граждане для личного пользования могут провезти без декларирования не более 250 граммов сигарет, сигар или табака

Алтайская таможня с начала 2021 года изъяла в аэропорту Барнаула 64 кг насвая, который пытались ввести без таможенного декларирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что во всех случаях табачную смесь находили в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших в РФ из Таджикистана. Всего зарегистрировали 72 таких эпизода.

Возбуждены административные дела, насвай изъяли и уничтожили.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 6,5 тонны белого нефрита на 400 млн задержали на границе Алтайского края.

ТОЛК