Горняк22: 24-летнего жителя Алтайского края обвинили в смерти друга
Кулак. Драка Фото: pixabay.com
Молодому человеку инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
В Алтайском крае следователи предъявили обвинение 24-летнему местному жителю в смерти его друга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлении СКР.
Инцидент произошел 30 июля в одном из сел Топчихинского района.
Мужчины выпивали в компании знакомых, когда между ними произошла ссора – друг нелицеприятно отозвался об обвиняемом, как о ранее судимом человеке. В ходе конфликта последний жестоко избил оппонента и ушел из дома. Пострадавший умер от тяжелой травмы головы.
На время следствия обвиняемого отправили в СИЗО.
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