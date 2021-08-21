Горняк22: Очередной антирекорд ковидной смертности установлен в Алтайском крае

Смертность. Скорбь Фото: pixabay.com

Каждые 24 часа в регионе умирает не менее 23–26 человек, зараженных коронавирусом. И пока динамика смертности среди таких пациентов не снижается

174 человека с коронавирусом умерли за минувшую неделю, с 14 по 20 августа, в Алтайском крае. Непосредственно от вируса скончались 150 зараженных, от осложнений на фоне ковида – 24 пациента.

Так, ковидная смертность продолжает расти с каждой неделей в регионе. За прошлую неделю в крае умерли 164 пациента с COVID-19, еще неделей ранее было 162 смертельных случая. Это по-прежнему антирекорды за все время пандемии в Алтайском крае.

Больше всего умерших на этой неделе было за сутки на 17 и 20 августа – по 26 человек (по-прежнему остается самой высокой цифрой по летальным исходам среди ковид-больных). Минимальное суточное количество смертей – 23 случая – было 15 августа.

С начала пандемии на 20 августа в Алтайском крае произошло уже 4 434 смертельных случая среди больных коронавирусной инфекцией:

3 353 человека умерли от ковида;

1 081 – от осложнений, вызванных вирусом.

Все погибшие – взрослые, летальных исходов среди детского населения нет.

За последние сутки в крае выявили 268 новых случаев коронавирусной инфекции, 26 человек умерли, 111 выздоровели, в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 786 пациентов.

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