Горняк22: Алтайский следком взялся за чиновников, которые оставили инвалида без коляски

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Родители собрали необходимые документы, чтобы получить специализированное оборудование за счет государства, однако до сих пор ребенку не предоставили коляску и стул

Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности сотрудников Алтайского фонда социального страхования, которые не предоставили ребенку-инвалиду специальное оборудование, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, сотрудники фонда, нарушив закон, не предоставили 13-летней девочке-инвалиду специализированное кресло-коляску и кресло-стул. Несмотря на собранные родителями необходимые документы, чиновники так и не оснастили ребенка необходимым оборудованием.

Теперь следователи обещают оценить действия ответственных за закупку оборудования для инвалидов.

Ранее «Бийское телевидение» выпустило сюжет о 13-летней Ксении Бесхмельницыной из Бийска – в семилетнем возрасте девочку укусил энцефалитный клещ, укол иммуноглобулина не помог. Ребенок провел месяц в коме, перенес сложное лечение и теперь находится на постоянной реабилитации.

Не так давно школьница сломала обе ноги, неудачно упав с коляски. По словам родителей, устройство не приспособлено под девочку, им приходится пользоваться «чем придется». От болевого шока у нее случился приступ, начались проблемы с дыханием. Семья собирает деньги на кислородный концентратор.

ТОЛК