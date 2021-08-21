Горняк22: Художественный музей Алтайского края планируют достроить к концу 2022 года

Государственный Художественный музей Алтая Фото: Толк

Работы по внешней реконструкции Художественного музея Алтайского края активизировались. Горожане стали замечать высокую активность строителей

В Барнауле рабочие приступили к строительству главной входной группы художественного музея Алтайского края, расположенного на площади Октября, сообщает ИА «Алтапресс».

На месте уже огородили площадку, чтобы выложить плиткой подход к крыльцу.

Строительство государственного художественного музея в Барнауле идет с 2012 года. За это время на объекте сменилось несколько подрядчиков, а его стоимость возросла с 200 млн до 1,6 млрд рублей. Срок окончания работ планируется на декабрь 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле частично демонтировали забор, закрывающий строящееся здание художественного музея. Ограждение убрали со стороны проспекта Калинина, однако вместо него натянули сетку. Ею же окружили расположенный рядом памятник сеятелю.

ТОЛК