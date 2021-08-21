Горняк22: Жители Алтайского края смогут бесплатно посмотреть три фильма в «Ночь кино»

Кино. Сериал Фото: pixabay.com

Проведение всероссийской акции приурочено к ежегодному празднованию Дня российского кино, который отмечают 27 августа. В Алтайском крае акция пройдет в пятый раз

Алтайский край 28 августа присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». В этот день жители региона смогут бесплатно посмотреть три фильма – «Конек-горбунок», «Пальма» и «Огонь», сообщает пресс-служба правительства региона.

В акции примут участие сеть «Киномир»(кинотеатры «Мир» в Барнауле и торговый центр «Воскресенье» в Бийске), а также кинозалы в селах Поспелиха, Романово, Кулунда, Благовещенка, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленское, в Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом и Камне-на-Оби.

Прийти посмотреть фильм можно по пригласительным билетам, которые раздают в кассах кинотеатров.

В Барнауле в кинотеатрах «Премьера» и «Пионер» первым покажут фильм «Конек-горбунок»(2020) режиссера Олега Погодина. Сеансы состоятся в 17.00. Фильм «Пальма» 2021 года покажут в кинотеатре «Пионер» в 19.00, в «Премьере» – в 19.20. Завершит ночной показ фильм-катастрофа 2020 года «Огонь». В кинотеатре «Пионер» показ состоится в 21.00, в кинотеатре «Премьера» – в 21.40.

Ранее жителей Алтая приглашали к масштабному онлайн-просмотру военных фильмов.

ТОЛК