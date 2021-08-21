Горняк22: Детей, оставшихся сиротами после громкого ДТП на Алтае, забрали родственники
Дети Фото: pixabay.com
Сейчас двух девочек уже выписали из больницы – их жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту аварии ведется разбирательство
Двоих детей, которые пострадали в ДТП с главой отдела районного ГИБДД на алтайской трассе и остались сиротами, из больницы 19 августа забрали их близкие родственники, сообщает «Банкфакс». В аварии погибли родители девочек – сотрудники УФСБ Ставропольского края.
В четверг, 19 августа, их выписали из больницы – в дальнейшей госпитализации они не нуждались.
Также в ДТП пострадал сам начальник отдела ГИБДД, который был за рулем автомобиля. Пока он находится в больнице.
О дальнейшем судьбе детей, оставшихся сиротами после аварии, а также с кем они будут жить, не уточняется.
Известно, что семейная пара сотрудников УФСБ по Ставропольскому краю с двумя детьми приехала в гости к семье начальника отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края. Погибшая женщина приходилась родственницей жены полицейского.
Смертельное ДТП произошло поздно ночью 18 августа на федеральной трассе между селами Поспелиха и Шипуново. По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai Creta – начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району – не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком MAN с полуприцепом. Он вез родственников супруги в барнаульский аэропорт.
В результате аварии на месте погибли два взрослых пассажира легкового авто, а водителя и двух девочек-пассажиров в возрасте девяти и 16 лет (дети погибших) госпитализировали.
Погибший 40-летний мужчина носил звание подполковника и являлся замкомандира части по летной подготовке в управлении ФСБ по Ставропольскому краю, а его супруга работала там же и была секретарем в звании лейтенанта
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
Горняк22: Изнасилованную и убитую в Тюмени девочку связали проводом и заклеили рот скотчем
Место, где нашли тело ребёнка Фото: Telegram-канал 112
В мусорном пакете, в котором нашли тело убитой девочки, также обнаружили тапочки, бриджи и нижнее белье погибшей. Следователи рассказали о насилии над ребёнком со стороны убийцы
Руки найденной убитой девочки из Тюмени были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. Также стало известно, что ребёнка изнасиловали и задушили, спрятав её тело в пакет. Подробности жестокого убийства школьницы сообщает Telegram-канал «112».
После убийства преступник положил тело девочки в несколько пакетов, которые обмотал проволокой, а затем упаковал в коробку и снова в пакет.
Скорее всего, тело было подкинуто незадолго до того, как его обнаружили, поскольку эту местность неоднократно проверяли искавшие ребёнка волонтёры и добровольцы. Кроме того, у озера часто бывают рыбаки и местные жители, и за полтора месяца страшную находку не могли не заметить.
При этом подозреваемых в убийстве у следствия в настоящее время нет. Правоохранители рассматривают несколько версий, кто мог совершить такое страшное преступление, в число которых входит также версия о серийном маньяке.
Известно, что к расследованию резонансного преступления уже подключился следователь, который в своё время поймал «ангарского маньяка» Михаила Попкова.
Девочка пропала в Тюмени 30 июня. Через три дня после исчезновения ей исполнилось девять лет. Более полутора месяцев о ней ничего не было известно, а за информацию о её местонахождении объявлялась награда. Однако 19 августа её тело нашли приблизительно в двух километрах от дома, в кустах у водоёма. Изначально сообщалось, что тело было расчленено, но эта информация не подтверждается.