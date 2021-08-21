Горняк22: Изнасилованную и убитую в Тюмени девочку связали проводом и заклеили рот скотчем

Место, где нашли тело ребёнка Фото: Telegram-канал 112

В мусорном пакете, в котором нашли тело убитой девочки, также обнаружили тапочки, бриджи и нижнее белье погибшей. Следователи рассказали о насилии над ребёнком со стороны убийцы

Руки найденной убитой девочки из Тюмени были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. Также стало известно, что ребёнка изнасиловали и задушили, спрятав её тело в пакет. Подробности жестокого убийства школьницы сообщает Telegram-канал «112».

После убийства преступник положил тело девочки в несколько пакетов, которые обмотал проволокой, а затем упаковал в коробку и снова в пакет.

Скорее всего, тело было подкинуто незадолго до того, как его обнаружили, поскольку эту местность неоднократно проверяли искавшие ребёнка волонтёры и добровольцы. Кроме того, у озера часто бывают рыбаки и местные жители, и за полтора месяца страшную находку не могли не заметить.

При этом подозреваемых в убийстве у следствия в настоящее время нет. Правоохранители рассматривают несколько версий, кто мог совершить такое страшное преступление, в число которых входит также версия о серийном маньяке.

Известно, что к расследованию резонансного преступления уже подключился следователь, который в своё время поймал «ангарского маньяка» Михаила Попкова.

Девочка пропала в Тюмени 30 июня. Через три дня после исчезновения ей исполнилось девять лет. Более полутора месяцев о ней ничего не было известно, а за информацию о её местонахождении объявлялась награда. Однако 19 августа её тело нашли приблизительно в двух километрах от дома, в кустах у водоёма. Изначально сообщалось, что тело было расчленено, но эта информация не подтверждается.

ТОЛК