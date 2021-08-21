ГОРНЯК22 21.08.2021
Спорт

Горняк22: Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализирован в Москве

Горняк22
12 часов Ago

Роман Попов Фото: instagram.com/romapopoff/

Сейчас артист Роман Попов находится в больнице под наблюдением врачей. О его состоянии и диагнозе ничего не сообщается

Российский актер Роман Попов, известный по роли Мужича в сериале «Полицейский с Рублевки», госпитализирован в больницу, сообщает Рен.ТВ.

Известно, что артисту стало плохо во время съемок – он потерял сознание, упал и ударился лбом.

Роман Попов — комик, киноактер, прославился, благодаря комедийному сериалу «Полицейский с Рублевки».

Ранее сообщалось, что народный артист Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом.

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