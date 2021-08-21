Горняк22: В России взлетят цены на вино из-за подорожания винограда

Вино. Бокал Фото: Pixabay.com

Розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти очень сильно. Поэтому в этой гонке выиграют те, кто имеет свои виноградники

В Роскачестве заявили, что в России вырастут цены на вино из-за подорожания винограда. По данным экспертов, цены на виноград в этом сезоне вырастут как минимум на 30%, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на Кубани и в Крыму цены на виноград «среднего качества» уже составляет 80-100 рублей за килограмм. Некоторые сорта стоят около 200 рублей.

По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеси Буняевой, сдержать цены смогут лишь те производители, которые имеют свои виноградники на больших площадях.

«Те, кто закупают виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15-20% за бутылку и более. Розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существенней. Это повысит конкурентоспособность производителей полного цикла», – сказала она.

Виноград составляет до половины себестоимости бутылки вина. По оценкам экспертов Роскачества, себестоимость 1 кг винограда на площади свыше 1 тыс. га (в зависимости от региона и качества самого виноградника) составляет 25-35 рублей, на винограднике в несколько сот га – более 45 рублей. На мелких элитных виноградниках цена может превышать 80-100 рублей за килограмм.

При этом в связи со вступлением в силу нового закона на виноград сейчас большой спрос. Так, по новому закону, запрещено использование импортного виноматериала при производстве российского вина.

Ранее в Росстате рассказали о подорожании винограда на 4,2% в мае.

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