Горняк22: Денисова пещера вошла в топ самых впечатляющих достопримечательностей России

Денисова пещера Фото: visitaltai.info

Денисова пещера считается памятником археологии, сопоставимым по значимости с пирамидами Египта. На Алтае этот туристический магнит в недалеком будущем разрастется до современного археопарка

Денисова пещера вошла в топ-7 самых впечатляющих пещер в России по версии интернет-ресурса Russia Travel. Об этом сообщает «Алтайтурцентр». Она заняла второе место в списке, уступив лишь грандиозному пещерному городу в Крыму.

Алтайская пещера получила мировую известность из-за археологических находок, где обнаружили следы древнего человека, которого прозвали денисовским. Кроме того, там нашли самое древнее украшение.

Денисова пещера признана особо ценным объектом культурного наследия народов России. Также этот природный комплекс претендует на статус «Сокровища России», по версии портала National Geographic Traveler.

По версии журнала Science, открытие неизвестного ранее вида человека – Homoaltaiensis (человека алтайского, или денисовского человека) – вторая по значимости мировая научная сенсация после обнаружения бозона Хиггса. Находка принадлежит академику А.П. Деревянко, основателю международного научно-исследовательского стационара «Денисова пещера».

Ранее сообщалось, что Денисова пещера и Нагорный парк участвуют в конкурсе National Geographic.

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