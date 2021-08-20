Горняк22: В Алтайский край планирует зайти сеть кофеен «Подорожник»

Фото: podorognik.ru

Сеть общественного питания «Подорожник» основали в 1995 году, головной офис организации расположен в Кемерове, производственный комплекс находится в городе Топки

В Алтайском крае в скором времени могут появиться точки сети кофеен «Подорожник», сообщает «Континент Сибирь».

Президент компании Татьяна Фомина заявила, что расширяться компания планировала еще до пандемии. При этом развитие планируют за счет привлечения большого количества инвестиций. В частности, сеть планирует увеличить количество точек в три раза.

«Если у нас сейчас 159 объектов, то, соответственно, хотелось бы порядка 500 как минимум», – сказала старший вице-президент по производству, снабжению и логистике «Подорожника» Оксана Дунаевская.

Помимо Алтайского края, сеть планирует увеличивать обороты в Кемеровской и Новосибирской областях, а также выйти в Красноярский край, Омскую, Томскую области и Республику Алтай.

Выручка «Подорожника» по итогам 2020 года составила 800 млн рублей.

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