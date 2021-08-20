Горняк22: У алтайского отделения Центробанка появился новый руководитель

Центробанк повысил ключевую ставку

Новый управляющий родился в Барнауле, прошел путь от экономиста второй категории отдела по организации работы с коммерческими банками до управляющего

Управляющим алтайским отделением Центробанка РФ стал Андрей Иванов, сообщает пресс-служба Отделения ЦБ по Алтайскому краю. Ранее он работал заместителем управляющего красноярским отделением.

Как сообщили «Толку» в алтайском отделении Центробанка, прежний управляющий – Татьяна Винокурова ушла на пенсию.

Андрей Иванов родился в 1963 году в Барнауле. В 1985 году окончил Новосибирский электротехнический институт. Учился во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по специальности «Экономика и управление производством», а также в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) по программе MBA «Банки».

Стаж работы в Банке России — 28 лет, в основном Иванов работал на разных должностях в алтайском отделении.

Ранее, в конце июля Центробанк повысил ключевую ставку до рекордных 6,5%.

ТОЛК