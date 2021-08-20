Горняк22: В мэрии рассказали о борьбе с последствиями ливня в Барнауле

Трактор. Дождь Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В очередной ливневые канализации не справились с выпавшими осадками. В мэрии заверили, что дорожные службы оперативно реагируют на ЧП

В мэрии Барнаула рассказали, что делают все возможное, чтобы быстрее спустить воду, которая образовалась в городе после ливня, сообщает пресс-центр администрации города.

По словам чиновников, ливневые канализации не справились с таким объемом осадков. Кроме того, вода несет мусор и ветки, которые забивают решетки колодцев.

Сейчас сотрудники «Автодорстроя» убирают мусор, снимают решетки, чтобы пропускать больший поток воды. В частности, работы ведутся на Пролетарской, 188 и на улице Мало-Тобольской. В некоторых местах вода выбила люки колодцев, которые сейчас возвращают на место. В связи с этим водителей просят быть внимательными на дорогах.

На некоторых участках, в частности на пересечении улиц Молодежной и Ядринцева, рабочие откачивают воду. На пересечении улиц Мамонтова и Челюскинцев намыло на проезжую часть песок и щебень. Сейчас здесь работает фронтальный погрузчик.

Кроме того, есть сообщения об упавших ветвях деревьев на Ленина, 26 и Анатолия, 63.

Ранее в Барнауле прошел мощный ливень, который затопил центральные улицы города. Люди по колено в воле переходили дорогу.

ТОЛК