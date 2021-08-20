Горняк22: Когда Всемирный день лени, а также кому и зачем он нужен

Красный панда. Покой. Лень Фото: Pixabay

Всемирный день лени придумали в Колумбии. Он посвящен не вредной привычке, заставляющей избегать дел и работы, а психологическому состоянию, когда человек остро нуждается в отдыхе

Всемирный день лени – 2021 – 20 августа.

Праздник появился в 80-х годах XX века в Колумбии. В городе Итагуи проводили фестиваль промышленности, торговли и культуры, рассказывает «Календарь событий». В 1984 году в последний день фестиваля организаторы призвали участников расслабиться и посвятить время отдыху и семье. Иными словами, лениться целый день в хорошем смысле этого слова.

Всемирный день лени – неофициальный праздник.

20 августа стоит вспомнить и задуматься. Если вам или кому-то из близких никогда не хочется заниматься делами и лень стала не кратковременным явлением, а стилем жизни, может, этот человек нуждается в помощи? Возможно, он не справляется со стрессом или хроническим переутомлением.

Всемирный день лени – повод посвятить время себе и важным людям. В стране, где придумали День лени, в Колумбии, люди вешают на улице гамаки и лежат в них в пижамах.

Главная мысль праздника 20 августа такова: своевременный и полноценный отдых – лучший способ избавить от лени или предотвратить ее наступление.

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