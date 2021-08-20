Горняк22: Барнаульский застройщик возведет в Новосибирске поселок с 500 «умными домами»

Гигантский коттеджный поселок хотят построить в лесу под Барнаулом Фото: иллюстративное

Собственник «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов намерен построить в Новосибирске крупный коттеджный поселок с готовыми домами и «умными системами»

Один из топовых барнаульских застройщиков, Юрий Гатилов, который владеет компаниями «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал», намерен возвести в столице Сибири комплексный коттеджный поселок с «умными домами». Сейчас девелопер оформляет землю, к работам планирует приступить примерно через год.

Что за коттеджи?

Поселок разместится на левом берегу Оби рядом с микрорайоном Фламинго. В этом ЖК застройщик уже поставил 14 жилых пятиэтажек, гаражный комплекс, в проекте – детский сад, школа, возводится еще шесть таких же домов. Рядом – кварталы высоток, коттеджный поселок «Березки», садоводства «Тулинка-2» и «Союз», а также пустующие земли.

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Застройщик рассматривает сразу две территории в этих окрестностях, а выбор упадет на ту, которая больше подойдет для работы. Ожидается, что ее общая площадь составит порядка 35 гектаров, участков должно быть не менее 500, но небольших – по 4–5 соток каждый.

Земля будет осваиваться комплексно, а усадьбы начнут продавать уже с готовыми домами, которые компания будет строить из кирпича, газобетона, панелей. В коттеджах предполагаются кухни-гостиные примерно по 18 кв. метров и небольшие спальни. Это будет недорогой формат круглогодичной дачи, где можно провести все лето, а можно и приехать отдохнуть зимой.

«Для этого в коттеджах установим систему «умный дом», чтобы человек нажал кнопку на телефоне, включил отопление, и дом за полчаса уже прогрелся к его приезду. На усадьбе надо предусмотреть место под гараж, баню. Так как это будет современный загородный дом больше для отдыха», – рассказал Юрий Александрович «Толку».

Он убежден, что такой поселок здесь востребован, но при условии создания всей необходимой инфраструктуры, комплексного благоустройства, единой управляющей компании. Поэтому на территории планируется прокладка дорог, подведение света, воды, тепла, рассматривается строительство досугового центра, школы, детского сада.

Не Барнаулом единым

Интересно, что проектов ЖК в Новосибирске от барнаульских застройщиков в последние годы становится все больше. Это как высотные точечные дома, так и микрорайоны разных форматов – от густонаселенных до малоэтажных.

Игроки рынка не раз объясняли, с чем это связано. Во-первых, в столице Сибири больше населения и оно не убывает, как в Барнауле. Во-вторых, у новосибирцев выше покупательная способность. В-третьих, там больше земель, что позволяет приобретать их выгоднее, а оформлять быстрее и проще. Все это делает бизнес более прибыльным и побуждает алтайских девелоперов работать в Новосибирске.

Проект ЖК «Азимут» в Новосибирске Фото: «Вотэтодом»

Так, осенью здесь готовится строить ЖК «Азимут» барнаульская компания «Вотэтодом». Объект разместится на ул. Связистов, в него войдут четыре 16-этажные панельные свечки с повышенной шумоизоляцией, двором с наземной парковкой и спортивной коробкой. В квартирах предусмотрены планировки-трансформеры, где собственники сами решат, сделать им классическую однушку или евродвушку.

Другой барнаульский девелопер – «Регионстрой» – недавно начал возводить ЖК «Столетоff» на ул. Столетова, 15 (правый берег, Калининский район). Здесь вырастет 18-этажная монолитная свечка с одним подъездом и 154 квартирами.

Проект ЖК «Столетоff» в Новосибирске Фото: «Регионстрой»

Помимо этих застройщиков в Новосибирске реализовали проекты такие крупные девелоперы из Барнаула, как «Селф» и «Союз». При этом первый развивает бизнес еще и в Сочи, а другой – в Санкт-Петербурге.

ТОЛК