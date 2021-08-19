Горняк22: Худоба и синяки: певица МакSим будет проходить реабилитацию дома

Певица Макsим Фото: instagram.com/maksimartist/

Слухи о том, что певица МакSим снова окажется на больничной койке, но в этот раз на реабилитации, оказались ложью. Певица находится дома и хорошо себя чувствует

Певица МакSим после двух месяцев больницы, наконец, оказалась дома, где теперь получает всю необходимую медицинскую помощь. Об этом ТАСС сообщила ее менеджер.

Telegram-канал Mash ранее писал, что МакSим отправится на 21 день на реабилитацию в Подмосковье.

«Это ложная информация. Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится и реабилитируется дома. Никуда не выезжает», – прокомментировала менеджер артистки.

Сейчас певица идет на поправку, друзья и коллеги для поддержания боевого духа ежедневно присылают ей букеты цветов с добрыми пожеланиями. Подарки МакSим фотографирует и выставляет в сторис в своем аккаунте Instagram.

На одном из таких фото девушка стоит напротив большого зеркала с цветами от поклонников в руках. Так фанаты артистки смогли рассмотреть ее фигуру после выхода из комы. Они отмечают, что у МакSим до сих пор остается болезненный внешний вид, она похудела, а на шее у нее внимательные фанаты разглядели синяки после леченя.

Ранее «Толк» рассказывал, что певицу МакSим 13 августа выписали из больницы, где она боролась с двухсторонней пневмонией, перенесла кому и ИВЛ.

ТОЛК