Горняк22: Этаж детской поликлиники №14 Барнаула закроют на капремонт
Детская поликлиника №14 Фото: instagram.com/denisov_gp14
Работы планируют завершить к концу года. До этого момента номера кабинетов врачей нужно будет уточнять в регистратуре перед приемом
В детской поликлинике №14 Барнаула сделают капитальный ремонт второго этажа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил главврач медучреждения Дмитрий Денисов.
«Планируем обновить весь второй этаж: коридоры и кабинеты медиков», – рассказал он.
Отмечается, что подобного рода работы в этой части здания не проводили с момента открытия поликлиники. Денисов попросил родителей «с понимаем относиться к присутствию строителей».
По его словам, все работы планируют завершить к концу года.
На это время педиатры и узкие специалисты переедут в другие кабинеты в том же здании – перед посещением номер кабинета врача нужно будет уточнять в регистратуре.
Четыре года назад в медучреждении провели капремонт пристройки первого этажа. Реконструкция вызвала недовольство у горожан, которым пришлось встать в очередь за талонами.
Ранее Денисов и застройщик нового корпуса поликлиники на ул. Лазурной рассказали о проблемах на объекте.