Горняк22: Этаж детской поликлиники №14 Барнаула закроют на капремонт

Детская поликлиника №14 Фото: instagram.com/denisov_gp14

Работы планируют завершить к концу года. До этого момента номера кабинетов врачей нужно будет уточнять в регистратуре перед приемом

В детской поликлинике №14 Барнаула сделают капитальный ремонт второго этажа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил главврач медучреждения Дмитрий Денисов.

«Планируем обновить весь второй этаж: коридоры и кабинеты медиков», – рассказал он.

Отмечается, что подобного рода работы в этой части здания не проводили с момента открытия поликлиники. Денисов попросил родителей «с понимаем относиться к присутствию строителей».

По его словам, все работы планируют завершить к концу года.

На это время педиатры и узкие специалисты переедут в другие кабинеты в том же здании – перед посещением номер кабинета врача нужно будет уточнять в регистратуре.

Четыре года назад в медучреждении провели капремонт пристройки первого этажа. Реконструкция вызвала недовольство у горожан, которым пришлось встать в очередь за талонами.

Ранее Денисов и застройщик нового корпуса поликлиники на ул. Лазурной рассказали о проблемах на объекте.

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