Горняк22: В Санкт-Петербурге молодая мать убила в лесу себя и ребенка

Спички. Поджог. Огонь Фото: pixabay.com

Молодая женщина, предварительно, сначала задушила свою неизлечимо больную дочь, а после совершила самоубийство

В лесу под Санкт-Петербургом обнаружены два обгоревших тела – молодой женщины и ребенка. Их личности уже установлены, сообщает портал 47news.ru.

Погибшими оказались 33-летняя жительница Санкт-Петербурга и ее двухлетняя дочь. Предполагается, что у девочки было редкое генетическое заболевание. По одной из версий, мать самостоятельно решила уйти из жизни, при этом забрав с собой дочку.

По предварительной версии следствия, ребенок мог умереть от асфиксии, так как на его шее нашли провод. Как предполагают правоохранители, женщина могла сначала убить ребенка, а после и себя.

На месте происшествия эксперты обнаружили также зажигалку, крышку от канистры, часть женской сумки, две ложки, цепочку и крест. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее «Толк» рассказывал, что в Новосибирске женщина убила знакомого и спрятала его тело в шкаф.

ТОЛК