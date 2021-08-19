Горняк22: Мужчина выпал с третьего этажа в Барнауле и напугал округу воплями
Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш
Очевидцы сняли на видео, как горожанин лежит на асфальте под окнами, периодически громко кричит и спорит с бригадой скорой помощи
Мужчина выпал из окна третьего этажа жилого дома в Барнауле. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал «В курсе 22».
Сообщается, что инцидент произошел днем 18 августа на улице Сухэ-Батора, 33.
На съемке очевидца видно, что пострадавший лежит возле подъезда, периодически громко кричит и спорит с медиками скорой помощи.
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При каких обстоятельствах произошло падение – не уточняется.
Предварительно, горожанин получил травму ноги.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже.