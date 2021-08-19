Горняк22: В Кузбассе медведь вышел на улицы города в поисках еды

Медведь на Кузбассе. Скриншот видео Фото: vk.com/inc_kuzbass

Изголодавшийся незваный гость вышел на улицы Анжеро-Судженска, немного прогулялся и «попозировал» для фото местным жителям

Рано утром 18 августа в социальных сетях появились фото и видео нежданого гостя в Анжеро-Судженске. Медведь копался в городском мусорном контейнере в поисках еды. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Мишка в Анжеро-Судженске, очень кушать хочет, ищет еду в баках мусорных», — прокомментировал автор снимков в соцсетях.

Происшествие прокомментировал глава города, пишет «Сiбдело».

«В данный момент силами сотрудников отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу с использованием звуковых сигналов медведь вытесняется за пределы городского округа в лесной массив в зону естественного обитания», – пояснил чиновник.

Ранее «Толк» сообщал, что туристы засняли плывущего по Телецкому озеру медведя.

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