Горняк22: Альпинист погиб под лавиной при восхождении у Белухи

Альпинисты Фото: pixabay.com

Снежная масса увлекла туриста в обрыв, где его нашли мертвым спустя два часа поисков. Для транспортировки тела на место вылетал вертолет

Молодой альпинист из Санкт-Петербурга погиб при сходе лавины на гребне у подножия пика Делоне (4260) в окрестностях алтайской горы Белуха. Об этом сообщает портал «Пруфы».

Инцидент произошел 15 августа около 18.30. Во время разбивки лагеря обвалился снежный карниз из-за сошедшей лавины, под который попал турист. Через два часа прибывшие на место горные инструкторы нашли мужчину мертвым.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Алтай порталу «Новости Горного Алтая» сообщили, что в районе ледника Менсу участник незарегистрированной туристической группы сорвался с обрыва, эвакуация силами тургруппы невозможна.

16 августа тело альпиниста обнаружили с вертолета на месте его падения с большой высоты – на высоте 3 200 метров перевала. Погибшего подняли и спустили в район спасательного поста «Ак-Кем», откуда его транспортировали в морг села Усть-Коса.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Горном Алтае нашли тело пропавшего по время сплава инструктора по рафтингу.

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