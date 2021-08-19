Горняк22: Тиктокеров оштрафовали за съёмку опасного видео на дороге Барнаула

ГИБДД Барнаула объявила об акции "Такси" с 1 января Фото: Фото: Анна Меньшикова, Толк

В ГИБДД затею вчерашних подростков не оценили, «поставив дизлайк» в виде административного наказания. Это уже не первый подобный случай в городе

Два барнаульских водителя получили штраф за нарушение правил дорожного движения после публикации в Сети видео с опасным проездом автомобилей по улице города. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в соцсетях появилось видео очевидца – по улице Власихинской проехал внедорожник Lexus с двумя девушками, балансирующими на подножках снаружи салона. При этом следом двигался BMW, пассажирка которого, выглянув в люк на крыше, снимала происходящее на телефон.

По данным источника, оба водителя получили штраф в размере 1 тысячи рублей. Сообщается, что молодым людям всего 18-19 лет.

За последнее время это уже не первый случай в городе, когда водители грубо нарушают правила перевозки пассажиров – автомобилисты катали их на багажнике и на крыше.

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