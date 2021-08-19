Горняк22: Директора фирмы на Алтае задержали за смерть сотрудника

Кулак. Драка Фото: pixabay.com

Свою причастность к преступлению мужчина отрицал, утверждая, что застал сторожа уже без признаков жизни. Однако в итоге сознался в содеянном

В Алтайском крае 45-летнему директору фирмы предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику, который в итоге умер. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 9 августа в Заринском районе.

По данным ведомства, начальник повез продукты сторожу предприятия, по дороге распивая спиртное. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой руководитель избил 61-летнего подчиненного, свернув ему шею.

После случившегося директор сбежал с места преступления и впоследствии отрицал свою причастность к нему, утверждая, что застал сторожа уже без признаков жизни.

Однако следователи опровергли версию мужчины, и в итоге он сознался в содеянном.

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