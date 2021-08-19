Горняк22: Гороскоп на сегодня. Астрологический прогноз на 19 августа

Гороскоп. Небо. Звезды Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня обещает много приятного общения, полезные знакомства, встречи с единомышленниками и даже возможное начало романтических отношений

Гороскоп на сегодня, 19 августа

Овен

Первая половина для может пойти не так, как хотелось бы. Придется приспосабливаться. Во второй половине, возможно, удастся завершить дела или получить ответы на важные вопросы.

09 августа, 11:38

Как вести себя в период растущей Луны 9–21 августа 2021

Растущая луна способна помочь привлечь в жизнь необходимые перемены. С 9 по 21 августа такая возможность появится у всех знаков зодиака, уверены астрологи

Телец

Астрологи советуют не нервничать по пустякам. Сопротивляться плохим эмоциям будет сложно, однако если это удастся, то будет шанс многого добиться.

Близнецы

День будет благоприятным. Нужно не давать воли плохим мыслям и гнать от себя мрачные воспоминания. Можно строить и обсуждать планы.

Рак

Первая половина дня позволит решить давно тревожащие вопросы. А во второй половине ждут сложные, утомительные дела. Астрологи советуют не принимать серьезных решений.

Лев

Астрологи обещают день, подходящий для дружеского общения и встреч. Удастся избавиться от недопониманий. Новые дела и эксперименты имеют все шансы на успех.

Дева

Важно не переоценить свои возможности. Не стоит браться за дела, с которыми не в силах справиться. В финансовых делах необходима осторожность.

Весы

Самые важные дела стоит запланировать на первую половину дня, ведь она будет особенно плодотворной. Возможно, появится важная информация, которая пригодится в работе.

Скорпион

Скорее всего, утром получится сделать много дел. Трудности могут возникнуть после обеда. Астрологи рекомендуют не брать на себя серьезных обязательств.

Стрелец

Стоит быть готовыми к хорошим новостям и удачными совпадениям, верить в свои силы, которые позволят справиться с трудностями.

Козерог

Будет сложно сосредоточиться на делах. Нежелательно обсуждать финансовые вопросы. В течение дня появится шанс заняться интересными делами.

Водолей

Представители знака будут ощущать желание расслабиться и отдохнуть. Вечер подходит для отдыха и оздоровительных мероприятий.

Рыбы

Астрологи обещают много дел, которые потребуют внимания. Скорее всего, с ними получится справиться вовремя. Нежелательно обращаться за помощью, лучше рассчитывать на свои силы.

Источник

ТОЛК