Горняк22: Юная жительница Алтайского края упала на параплане в Крыму

Фото: СУ СКР по Республике Крым

Следователи выясняют, как часто владелец совершал подобные полеты и в каком состоянии находится эксплуатируемое оборудование

16-летняя жительница Алтайского края получила серьезные травмы во время полета на параплане в Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительно известно, что на плато горы Ай-Петри владелец параплана без разрешительных документов осуществил полет на параплане вместе с девушкой. Кроме того, он не провел инструктаж пассажира, не проверил безопасность посадки судна, не узнал о погодных условиях, безопасных для полета. В итоге параплан упал на плато горы.

В результате ЧП девушка получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас пострадавшая проходит лечение на родине.

По данному факту возбуждено уголовное дело (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что 50-летний житель города Камень-на-Оби погиб, совершая полет на параплане.

ТОЛК