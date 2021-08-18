Горняк22: Федеральную трассу Барнаул – Казахстан доведут до нормативов за пять лет

Ремонт участка трассы Барнаул — Павловск — Казахстан Фото: altairegion22.ru

В июле 2020 года дорога до Казахстана получила федеральный статус, сейчас идет ремонт участка дороги протяженностью в 44 километра

На ремонт автодороги Барнаул – Павловск – Казахстан в этом году выделено 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Если каждый год на этой трассе будет обновляться по 40–50 км, то дорогу приведут в нормативное состояние примерно за пять лет, говорят эксперты Упрдор «Алтай».

Сейчас на трассе укладывают асфальтобетонную смесь, которую производят на заводе в Мамонтовском районе, – ее изготавливают по немецкой технологии, она соответствует современным стандартам. Асфальтовый завод способен выпускать до 60 тыс. тонн продукции в час, до 2 тыс. – за одну смену. Для того чтобы уложить один километр дороги, необходимо три дня, говорят специалисты.

Интересно то, что завод мобильный: он может перемещаться в любую точку региона и управляется одним оператором.

Кроме того, в этом году ведутся работы по расширению Чуйского тракта до четырех полос – будет отремонтирован участок протяженностью 32 км.

ТОЛК