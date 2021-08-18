Горняк22: Обездвиженной после укуса клеща школьнице Бийска не дают инвалидную коляску

Инвалидная коляска Фото: pixabay.com

Девочка получила переломы, неудачно упав с неприспособленного устройства. По словам родителей, им приходится пользоваться «чем придется»

Следственный комитет изучит ситуацию с ребенком-инвалидом в Бийске, которому, по сообщениям СМИ, отказывают в выдаче инвалидной коляски. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

«По данному сообщению организована процессуальная проверка», – уведомили в СК.

Специалисты намерены дать юридическую оценку действиям должностных лиц Фонда социального страхования на предмет халатности.

Ранее «Бийское телевидение» выпустило сюжет о 13-летней Ксении Бесхмельницыной из Бийска – в семилетнем возрасте девочку укусил энцефалитный клещ, укол иммуноглобулина не помог. Ребенок провел месяц в коме, перенес сложное лечение и теперь находится на постоянной реабилитации.

Не так давно школьница сломала обе ноги, неудачно упав с коляски. По словам родителей, устройство не приспособлено под девочку, им приходится пользоваться «чем придется». От болевого шока у нее случился приступ, начались проблемы с дыханием. Семья собирает деньги на кислородный концентратор.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России детей-инвалидов будут обслуживать без очереди.

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