Горняк22: Опытный образец военного судна Ил-112 потерпел крушение в Подмосковье

Ил-112 Фото: t.me/bbbreaking

Предположительно, на борту находились три члена экипажа, за штурвалом был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов

Днем 17 августа в Московской области при заходе на посадку у нового образца военного транспортного судна Ил-112 отказал и загорелся двигатель, сообщают СМИ и Telegram-каналы. Самолет разбился в аэропорту Кубинка – упал в полутора километрах от полосы рядом с большим Никольским прудом.

По предварительным данным, экипаж в составе трех человек погиб. Эксперты рассматривают в качестве версий крушения судна техническую неисправность и ошибки в пилотировании.

Ростех создаст комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии новейшего самолета.

Официально его первый полет был намечен на март 2022 года. Самолет прибыл в город Жуковский, чтобы участвовать в форуме «Армия-2021».

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