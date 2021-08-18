Горняк22: Опасный астероид приблизится к Земле в субботу, 21 августа

Астероид Фото: pixabay.com

К Земле 21 августа приблизится потенциально опасный астероид 2016 AJ193. Рассказываем, так ли он опасен для нашей планеты на самом деле

Астероид 2016 AJ193 относится к классу потенциально опасных, но угрозы для человечества не представляет. Об этом Московский планетарий рассказал РИА Новостям.

«Существует целый класс астероидов, которые называются «астероиды, сближающиеся с Землей». Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами», – рассказали в Московском планетарии.

По расчетам специалистов, он приблизится к Земле на расстояние около 3,4 млн километров, но пролетит мимо. Его диаметр оценивают примерно в 1,4 километра.

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