Горняк22: На месте пустыря в центре Бийска возведут жилой дом

Место будущего строительства Фото: "Бийский рабочий"

Будущих жильцов многоэтажки будет ждать вид из окон на зеленый Петровский бульвар, который на километр растянулся в центральной части города

В центре Бийска на месте заброшенной территории возведут многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

Речь идет об участке у автобусной остановки «Гостиница «Центральная» – фактически, вдоль проспекта Ленина и в 25 метрах от жилой пятиэтажки по переулку Кожевенному, 38.

По данным ресурса, администрация города дала разрешение на застройку барнаульской компании «ЭТОДОМ», которая ранее выразила намерение построить здесь дом средней этажности (от пяти до восьми этажей).

Прежде на территории располагался дворовый стадион, в последствие заросший бурьяном. Начать стройку на ней пытались уже не раз, намереваясь возвести административно-торговое здание и жилье, однако проекты останавливались на начальном этапе работ.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в центре Барнаула построят элитный жилой комплекс с большими квартирами.

ТОЛК