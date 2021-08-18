Горняк22: В Новосибирске мужчина пытался ограбить банк с пистолетом-зажигалкой

Ограбление. Кража. Вор Фото: pixabay.com

После того, как грабитель покинул офис банка, одна из кассиров быстро нажала кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии

В Советском районе Новосибирска местный житель пытался ограбить банк, имея при себе лишь сувенирный пистолет-зажигалку, сообщает пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области. СМИ города утверждают, что это было одно из отделений Сбербанка.

Мужчина с пистолетом-зажигалкой вошел в банк и выгнал всех посетителей. Угрожая сотруднице, он заставил ее выложить деньги и забрал их. Как только грабитель вышел, девушка нажала на кнопку вызову Росгвардии. Мужчину задержали, затем передали его полиции.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что возбуждено дело по статье «Хулиганство».

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