Горняк22: Археологи ищут сенсацию мирового уровня на Алтае – Венеру времен палеолита

Дом в поселке "Серебряный бор" в Барнауле Фото: altayrealt.ru

В доме есть четыре этажа и огромное разнообразие комнат – в том числе каминный зал с креслом-качалкой, комната с теннисным кортом, комната с бильярдом и помещение с русской печью

Десятки особняков выставили на продажу в Барнауле за последний месяц, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В частности, сейчас одним из самых дорогих коттеджей является дом площадью 500 кв. метров в поселке Серебряный Бор на Змеиногорском тракте.

В доме четыре этажа, есть цоколь и мансарда с жилыми комнатами. В придачу к основному дому есть и дополнительный одноуровневый дом на 270 «квадратов» и флигель.

Помимо жилых и хозяйственных помещений, в доме есть бассейн, сауна, теннисный корт под стеклянным куполом, кинотеатр. Также есть комнаты, оборудованные как творческие мастерские: в одной стоит мольберт, в другой – электропианино, а также есть комната с оборудованием для занятий аэройогой.

В отдельном доме есть летняя кухня с русской печью и лежанкой.

Помимо всего, к дому прилагается участок в 21 сотку, он довольно ухожен, с декоративными растениями и многолетними деревьями. Часть участка примыкает к лесной опушке. Все тротуары и дорожки на участке освещаются, что позволяет гулять по нему вечером и ночью, есть площадки, где можно кататься на велосипеде или заниматься спортом.

ТОЛК