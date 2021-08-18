Горняк22: Археологи ищут сенсацию мирового уровня на Алтае – Венеру времен палеолита
Раскопки Фото: "Вести-Алтай"
Жители села Сентелек видели изображение женской фигуры, вырезанное на одной из скал. И даже прозвали район поисков «Голая баба»
Наскальное изображение Венеры времен палеолита ищут в долине Алтайского края. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».
Группа археологов работает в Чарышском районе региона, где местные видели древние рисунки женщины. Один из них – житель села Сентелек – рассказал журналистам, что лично видел изображение в начале 90-х годов.
«Мы с товарищем отправились на рыбалку, шли по тропинке. И он мне показал на скале изображение женщины, оно было выбито чёрточками. Но изображение было слабым, его не просто было рассмотреть», – поведал пенсионер.
Палиолитическая Венера является символом плодородия и матриархата каменного века. Древние изображали ее как женщину с большой грудью, большим животом и размытыми чертами лица – она обезличена, так как с точки зрения людей каменного века была матерью всех людей.
«Если мы её найдём, то это будет единственная за Уралом палиолитическая Венера. И это без сомнения будет открытие мирового уровня, которое станет объектом всемирного наследия ЮНЕСКО», – рассказал ведущий научный сотрудник алтайского археологического общества Сергей Ситников.
Параллельно ученые вскрывают курган с, предположительно, средневековым захоронением. Разрешение на работы дал Минкульт РФ.
Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае обнаружили уникальный нож эпохи палеолита.
Горняк22: Роскошный коттедж почти за 100 млн рублей продают в Барнауле
Дом в поселке "Серебряный бор" в Барнауле Фото: altayrealt.ru
В доме есть четыре этажа и огромное разнообразие комнат – в том числе каминный зал с креслом-качалкой, комната с теннисным кортом, комната с бильярдом и помещение с русской печью
Десятки особняков выставили на продажу в Барнауле за последний месяц, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
В частности, сейчас одним из самых дорогих коттеджей является дом площадью 500 кв. метров в поселке Серебряный Бор на Змеиногорском тракте.
В доме четыре этажа, есть цоколь и мансарда с жилыми комнатами. В придачу к основному дому есть и дополнительный одноуровневый дом на 270 «квадратов» и флигель.
Помимо жилых и хозяйственных помещений, в доме есть бассейн, сауна, теннисный корт под стеклянным куполом, кинотеатр. Также есть комнаты, оборудованные как творческие мастерские: в одной стоит мольберт, в другой – электропианино, а также есть комната с оборудованием для занятий аэройогой.
В отдельном доме есть летняя кухня с русской печью и лежанкой.
Помимо всего, к дому прилагается участок в 21 сотку, он довольно ухожен, с декоративными растениями и многолетними деревьями. Часть участка примыкает к лесной опушке. Все тротуары и дорожки на участке освещаются, что позволяет гулять по нему вечером и ночью, есть площадки, где можно кататься на велосипеде или заниматься спортом.