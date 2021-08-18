Горняк22: Сибирского журналиста оштрафовали за съемки с дрона на Алтае

Дрон. Беспилотник Фото: pixabay.com

Ространснадзор отказал журналисту в проведении экспертизы и вынес решение о наложении штрафа в размере 32 тысяч рублей за съемку в Онгудайском районе

Журналиста Петра Маняхина* из Новосибирска Управление Ространснадзора по СФО оштрафовало за съемки дроном в Республике Алтай, сообщает НГС. В проведении экспертизы ведомство ему отказало, к сведению были приняты лишь показания свидетелей.

16 июля Маняхина* задержали возле села Онгудай за съемку при помощи летательного аппарата, затем в течение девяти часов с ним не было связи, а в МВД по Республике Алтай не комментировали ситуацию. Журналиста обвиняют в нарушении правил использования воздушного пространства и управлении воздушным судном, не прошедшим регистрацию.

По словам журналиста, он намерен обжаловать штраф в суде.

Ранее также стало известно, что компания Google заплатит штраф за рекламу медицинских услуг одной из клиник Барнаула.

* По решению минюста признан СМИ-иноагентом.

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