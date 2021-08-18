Горняк22: Ничего нового: депутатские места в АКЗС на округах разыграют среди «стареньких»

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При голосовании за депутатов Госдумы избиратели смогут выбирать из 14 партий, на выборах в краевой парламент – только из шести

Из 194 кандидатов, которые собирались на предстоящих в сентябре выборах избираться по округам в краевое заксобрание (АКЗС), только 157 дошли до этапа, когда избирательные комиссии их зарегистрировали. Остальные или снялись сами, или сошли с дистанции на этапе сбора и проверки подписей, которые они собирали в свою поддержку. То есть пятая часть претендентов «отсеялась».

Кто сошел с дистанции

Данные сайта Алтайкрайизбиркома говорят, что кандидатов выдвигали:

парламентские «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – за Правду»,

а также «Яблоко», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и партия «За справедливость!»,

один человек решил выдвигаться самостоятельно.

В результате проблем с регистрацией не испытали только кандидаты от парламентских партий.

Минимальные трудности оказались и у представителей «Яблока» – партия единственная из непарламентских оказалась освобождена от сбора подписей на этих выборах. У нее не зарегистрировали только двух выдвиженцев.

Других сбор подписей подкосил. На этапе их сбора или проверки выбыли из гонки представитель партии «За справедливость!», единственный самовыдвиженец, два кандидата от «Родины», девять – от «Коммунистов России» и 19 – от «Новых людей».

Напротив единичных фамилий на сайте крайизбиркома еще не стоят данные о регистрации или отказе в ней, но, по информации «Толка», решения уже приняты и не изменятся.

В числе прочих из кампании выбыли, например:

управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев (ушел от эсеров и примкнул к «Новым людям»),

владелец сети клиник «Пигмалион» и «Галатея» в Барнауле Алексей Маликов (в 2017 году в гордуму избрался от «Единой России», сейчас выдвигался от «Новых людей»),

совладелец Барнаульской халвичной фабрики Вадим Астаховский (от «Родины»), чей брат уже был депутатом гордумы Барнаула, а сейчас участвует в думской кампании,

неоднозначный национал-активист Андрей Маевич (от «Родины») и другие.

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Лидер реготделения «Коммунистов России» Сергей Матасов сообщил, что двум их одномандатникам удалось-таки собрать подписи и зарегистрироваться, поскольку они заранее подготовили свои команды, мобилизовали силы и всё сделали качественно. Другим, по его словам, не хватило времени и ресурсов. Например, он сожалеет, что не удалось продолжить кампанию кандидатам в Рубцовске.

Напомним, «Коммунисты России» входили в число тех партий, кому необходимо было собирать подписи в поддержку партсписка для участия в выборах в АКЗС. Им единственным удалось пройти жернова проверки подписей и зарегистрироваться.

Член рубцовской окружной избирательной комиссии Виталий Булдаков написал жалобу в крайизбирком, в которой указывал, что, по его данным, при сборе подписей в пользу «Коммунистов России» мог использоваться административный ресурс и что партии в этом на самом деле якобы помогали работники некоторых местных администраций.

Однако, по словам Матасова, это «наглое вранье», а ложь запустили оппоненты. Но, считает он, выборы покажут, к чему придут «эти политические трупы».

Тем временем крайизбирком передал жалобу в прокуратуру, и по ней идет разбирательство.

Владислав Вакаев, который теперь уже гарантированно не сможет переизбраться в АКЗС (список кандидатов от «Новых людей» как партии, который он возглавлял, также не зарегистрирован), называет две причины случившегося.

Первая – молодость партии (она создана в 2020 году) и отсутствие у нее организованной структуры в регионе. Это не позволило качественно собрать подписи за короткий период.

Вторая – нежелание «старых» партий отвечать мощному запросу на обновление политической системы, консервация с их стороны существующего положения вещей. По его мнению, у системной оппозиции оказались в наличии инструменты, чтобы вставить палки в колеса.

Вакаев и эсеры, напомним, политически расстались крайне холодно и не без претензий друг к другу.

Таким образом, выборы в АКЗС с учетом того, что из кампании полностью или частично выбыли малые партии, окажутся крайне скромными с точки зрения широты выбора – идеологий и новых лиц. Избиратель сможет выбирать лишь из шести партий, и кандидаты по округам будут представлять только эти политические объединения, и то далеко не везде.

Для сравнения: на выборах депутатов Госдумы избиратель сможет выбирать из 14 партий, а кандидаты на округах представят 10 политических сил.

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