Горняк22: Глава комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула подал в отставку

Александр Кощеев Фото: barnaul.org

В своей должности чиновник проработал больше шести лет – с весны 2015 года. О причинах увольнения, которое произошло на пороге отопительного сезона, не сообщается

В Барнауле в отставку подал глава комитета по энергоресурсам и газификации горадминистрации Александр Кощеев. Информацию об этом ИА «Банкфакс» подтвердили в мэрии.

Уточняется, что 53-летний чиновник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Документ уже подписан.

Кто займет вакантное место – пока не известно.

Причины решения об увольнении не раскрываются. Однако ресурс называет отставку «не слишком своевременной» с учетом того, что город стоит на пороге отопительного сезона.

На должность председателя комитета Кощеев был назначен в апреле 2015 года.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайскому минприроды нашли нового кандидата на место главы ведомства.

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