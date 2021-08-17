Горняк22: Глава автодрома «Формула-1» была найдена мертвой в собственном доме

Гонки "Формула-1" Фото: pixabay.com

Тело женщины, а также еще тела двух человек были обнаружены в ее доме 15 августа. По одной из версий, которые выдвинула полиция, причиной смерти стала ревность

В Бельгии в собственном доме на границе с Люксембургом найдена мертвой генеральный директор автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе, сообщает «Чемпионат».

Кроме тела 51-летней Натали, полиция нашла в доме также еще один труп женщины, предполагаемой любовницы Натали, а также тело ее мужа.

Полиция считает, что причиной смерти стала ревность супруга – Франца Дюбуа. После того как убил женщин, он, возможно, совершил самоубийство.

Сообщается, что Натали Майе была назначена генеральным директором трассы в июне 2016 года. В скором времени – с 27 по 29 августа – на трассе в Спа должен состояться Гран-при Бельгии «Формулы-1». Это одна из старейших гоночных трасс Европы.

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